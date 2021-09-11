Украина – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Украины по волейболу в субботу, 11 сентября, играет матч 1/8 финала чемпионата Европы против России. Видео трансляции этого матча – на сайте Спорт 24.

Сборная Украины на чемпионате Европы заняла третье место в своей группе. Поэтому в соперники нашей команде должна была выпасть команда, занявшая второе место в группе C. На это место претендовали Россия, Турция и Финляндия. Россиянам посчастливилось занять второе место.

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Сборная России – довольно мощный соперник. Эта команда – серебряный призер Олимпиады-2020, а в мировом рейтинге находится на третьем месте (сборная Украины – на 22 месте). Выше их только Бразилия и Польша. И именно против поляков мы играли на групповом этапе, уступив 3:0 в матче, который для нас ничего не значил (как и для Польши).

Сборной Украины за победу в этом матче пообещали 10 миллионов гривен.

Начало матча Украина – Россия в 18:30. Игра состоится в польском городе Гданьск.