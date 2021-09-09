Мельник: стоит не обращать внимания, кто по другую сторону сетки

Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник прокомментировал предстоящий матч с россиянами. В частности, он отметил, что Россия – сильный соперник.

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Как уже известно, в 1/8 мы попали на Россию. Сборную, которая не требует лишних рекомендаций, и "серебро" на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе,

– сказал Мельник.

Глава ФВУ подчеркнул, что огромное значение в поединке с Россией будет играть характер игроков, вера в собственные силы и тактическая дисциплинированность.

"Значит, все будет прежде всего зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит совершенно не обращать внимания, кто по другую сторону сетки: то есть, Россия – значит Россия. И все! Повторяю: слабых здесь нет. Тем более в плей-офф. Следовательно, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях", – резюмировал Мельник.

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