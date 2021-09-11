Збірна України на чемпіонаті європи посіла третє місце у своїй групи. Відтак в суперники нашій команді мала випасти команда, яка посіла друге місце у групі C. На цей місце претендували Росія, Туреччина та Фінляндія. Росіянам пощастило посісти друге місце.

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Збірна Росії – доволі потужний суперник. Ця команда – срібний призер Олімпіади-2020, а у світовому рейтингу перебуває на третьому місці (збірна України – на 22 місці). Вище них лише Бразилія та Польща. І саме проти поляків ми грали на груповому етапі, поступившись 3:0 у матчі, який для нас нічого не значив (як і для Польщі).

Збірній України за перемогу в цьому матчі пообіцяли 10 мільйонів гривень.

Початок матчу Україна – Росія о 18:30. Гра відбудеться в польському місті Гданськ.