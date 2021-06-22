Украина разгромила Казахстан и приблизилась к выходу на чемпионат мира по пляжному футболу

Сборная Украины выиграла второй матч в группе в отборе на чемпионат мира по пляжному футболу. Эта победа увеличила шансы украинцев выйти из группы и побороться за попадание на чемпионат мира.

Сборная Украины в первом матче группового отбора обыграла сборную Турции со счетом 7:5. Во втором матче украинцы разгромили Казахстан со счетом 6:1.

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Открыть счет в этом матче удалось уже в дебюте – отличился Щерица. А первый период закончился со счетом 3:0. Голами отметились Гладченко и Войтенко.

Во второй 12-минутке Зборовский и Сиренко довели преимущество украинцев до пяти мячей, а в третьей Глуцкий – до шести.

Все, на что смогли казахстанцы, это забить гол престижа.

Украина – Казахстан 6:1

Голы: Щерица, 2, Гладченко, 9, Войтенко, 10, Зборовский, 14, Сиренко, 21, Глуцкий, 30 – Перевертов, 34

Эта победа почти гарантировала сборной Украины выход из группы. Однако все будет зависеть от того, как закончится матч между сборными Португалии и Турции (22 июня), и в очной встрече сборных Украины и Португалии (23 июня).

Напомним, что украинцам нужно занять первое или второе место в группе и в дальнейшем победить в четвертьфинальном поединке одну из двух лучших команд группы D (Швейцария, Франция, Азербайджан, Эстония). Четыре полуфиналиста отборочного турнира получат пропуска на ЧМ-2021.