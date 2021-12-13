Украина разгромила Эстонию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Источник:24 канал
В воскресенье, 12 декабря, в Эстонии начался молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IB. В первом поединке на мундиале национальная сборная Украины уверенно победила хозяев соревнований.
Эстония U-20 – Украина U-20 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)
Смотрите также В России 12-летние хоккеисты устроили массовое побоище во время матча: видео дракиВ составе сборной Украины шайбы забросили Грабовецкий, Коржилецкий (дубль), Трахт, Гребенник и Гончаренко (дубль).
В первом периоде счет открыла молодежная сборная Украины – Артем Грабовецкий дал старт поединку. Удвоил преимущество сборной Даниил Коржилецкий. Эстонцам удалось сократить отрыв к концу периода. На перерыв команды ушли со счетом 1:2.
Во втором периоде "сине-желтые" вырвались вперед, устроив настоящий фейерверк из шайб. В раздевалки команды ушли со счетом 2:6.
В заключительной двадцатиминутке эффектное завершение сделал Артем Гребенник, забросив седьмую шайбу сборной.
- Дальше Украину ждет Япония U-20. Матч состоится 14 декабря. В другой игре дня Франция разгромила Польшу 6:2.