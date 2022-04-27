Украина растоптала Сербию на старте чемпионата мира-2022 по хоккею

Сборная Украины 27 апреля провела первый матч на чемпионате мира-2022 по хоккею в Дивизионе 1B. "Сине-желтые" одержали разгромную победу.

Украина – Сербия 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

В первом матче Украина встретилась с аутсайдером – Сербией. Уже в первом периоде "сине-желтые" дважды отличились в воротах соперника. Две шайбы на счету Пересунько, сообщает 24 канал.

Смотрите также Сборная Украины U-18 одержала феерическую вторую победу на чемпионате мира в Италии

Команда Вадима Шахрайчука продолжила успех в двух последующих периодах. В третьей 20-минутке шайба трижды побывала в ворота Сербии. Заброшенные две шайбы Мазура и одна Неменко сделала счет встречи разгромным 5:0.

В последнем периоде Морозов и Лялька записали по одной шайбе в свой актив и поставили точку в дебютном матче на чемпионате мира-2022 – 7:0.

Убедительная победа Украины на старте. С победы также стартовали Япония и Польша. Именно последняя станет следующим соперником украинцев на турнире (28 апреля).

У Эстонии и Сербии пока баранка в таблице. Для сербов игра против Украины уже была второй проигранной на турнире.