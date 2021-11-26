Украина проиграла в первом матче квалификации на Кубок мира-2023 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла в первом матче отбора на Кубок мира-2023. Украинцы на выезде уступили сборной Грузии.

Постоянная борьба

Команды продемонстрировали на площадке постоянную борьбу, поэтому оформить значительный отрыв ни одной из сборных не удалось.

Напомним Сборная Украины потеряла лидера перед отбором на чемпионат мира – у баскетболиста перелом ноги

Первая десятиминутка завершилась 28:24 в пользу хозяев. А уже на большой перерыв команды отправились при минимальном преимуществе украинцев – 45:46. Хотя по ходу встречи наши баскетболисты побеждали с разницей в семь очков.

Преимущество было на стороне украинцев и перед четвертой четвертью – 64:66 на табло. Но уже в четвертой четверти грузинам удались активные действия в нападении, на что украинцам нечем было ответить. Поэтому хозяева площадки ушли в отрыв +6, сохранив его до самой финальной сирены.

Грузия – Украина 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Украина начинает отбор на ЧМ-2023 с выездного поражения от Грузии. Теперь нашу команду ожидает домашний поединок против Северной Македонии. Игра состоится в понедельник, 29 ноября. Начало встречи в столичном Дворце Спорта в 19:00