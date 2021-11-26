Постоянная борьба

Команды продемонстрировали на площадке постоянную борьбу, поэтому оформить значительный отрыв ни одной из сборных не удалось.

Напомним Сборная Украины потеряла лидера перед отбором на чемпионат мира – у баскетболиста перелом ноги

Первая десятиминутка завершилась 28:24 в пользу хозяев. А уже на большой перерыв команды отправились при минимальном преимуществе украинцев – 45:46. Хотя по ходу встречи наши баскетболисты побеждали с разницей в семь очков.

Преимущество было на стороне украинцев и перед четвертой четвертью – 64:66 на табло. Но уже в четвертой четверти грузинам удались активные действия в нападении, на что украинцам нечем было ответить. Поэтому хозяева площадки ушли в отрыв +6, сохранив его до самой финальной сирены.

Грузия – Украина 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Украина начинает отбор на ЧМ-2023 с выездного поражения от Грузии. Теперь нашу команду ожидает домашний поединок против Северной Македонии. Игра состоится в понедельник, 29 ноября. Начало встречи в столичном Дворце Спорта в 19:00