Постійна боротьба

Команди продемонстрували на майданчику постійну боротьбу, тож оформити значний відрив жодній зі збірних не вдалося.

Нагадаємо Збірна України втратила лідера перед відбором на чемпіонат світу – у баскетболіста перелом ноги

Перша десятихвилинка завершилася 28:24 на користь господарів. А вже на велику перерву команди відправилися за мінімальної переваги українців – 45:46. Хоча по ходу зустрічі наші баскетболісти перемагали й з різницею у сім очок.

Перевага була на стороні українців і перед четвертою чвертю – 64:66 на табло. Та вже у четвертій чверті грузинам вдалися активні дії у нападі, на що українцям не було чим відповісти. Відтак господарі майданчика пішли у відрив +6, зберігши його до самої фінальної сирени.

Грузія – Україна 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Україна розпочинає відбір на ЧС-2023 з виїзної поразки від Грузії. Тепер на нашу команду очікує домашній поєдинок проти Північної Македонії. Гра відбудеться в понеділок, 29 листопада. Початок зустрічі у столичному Палаці Спорту о 19:00