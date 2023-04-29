Сборная Украины проиграла решающее сражение на ЧМ по хоккею и не смогла подняться в классе: видеообзор

Команда Вадима Шахрайчука должна была побеждать японцев, чтобы выиграть группу и выйти в лигу ИА. Впрочем, азиатская команда оказалась на голову выше.

Япония – Украина 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Сборная Украины по хоккею завершила выступления на чемпионате мира в дивизионе IB, пишет 24 канал. Наша команда оказалась в одном секстете с Японией, Китаем, Нидерландами, Сербией и Эстонией.

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К решающему сражению с японцами команда Шахрайчука подошла на второй строчке. Украинцы проиграли в первом туре в овертайме Китая, после чего не оставили шансы сербам, эстонцам и голландцам. Впрочем, Япония выиграла все свои предыдущие игры.

Это позволило азиатской сборной опередить Украину на два балла. Поэтому для выхода в дивизион IA наша команда должна была побеждать соперника в основное время. К сожалению, первый период дал существенное преимущество японцам.

На 8 минуте Сузуки открыл счет дальним ударом после вбрасывания. А перед самым перерывом Хирано его удвоил, воспользовавшись большинством. То же самое Юсиро сделал в середине второго периода, также в большинстве. И всего через 20 секунд украинцы пропустили четвертый.

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В сущности, после этого игра была закрыта. "Сине-желтые" правда забили трижды в третьем периоде усилиями Вороны, Фадеева и Коренчука, но между ними пропустили еще и пятый от Оцу.

Видео матча Япония – Украина:

Таким образом, Украина терпит поражение и остается в лиге ІА, тогда как Япония выходит в дивизион ИА. В свою очередь, Сербия вылетает в лигу ІІА.

Турнирное положение