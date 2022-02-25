Об этом написал сам функционер в фейсбуке.

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Обратите внимание! Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации ввести санкции в отношении России и Беларуси из-за нарушения этими странами олимпийского перемирия.

XIII зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине (Китай) с 4-го по 13 марта 2022 года.

Около 736 спортсменов из 50 стран примут участие в данном спортивном событии. Пекин станет первым городом, в котором пройдет зимняя и летняя Паралимпиада. Атлеты будут выступать в 78 различных соревнованиях в шести видах спорта, разделенных на две категории — на льду и на снегу.

Полный текст публикации Валерия Сушкевича:

"Я обращаюсь от украинского Паралимпийского комитета, от украинской паралимпийской семьи к вам, как президенту Международного паралимпийского комитета, ко всему паралимпийскому сообществу с просьбой осуждения руководства РФ, государства-агрессора, которое развязало впервые за много лет на территории Европы страшную войну.

Я хочу обратить внимание, что это второй случай во время паралимпийских игр, когда Россия нападает на Украину. Эта ситуация особенно цинична – начинать войну во время Паралимпийских игр. Больше всего от войны, от бомб, снарядов и ракет, которые падают на украинскую землю, страдают люди с инвалидностью.

Уважаемый президент Международного паралимпийского комитета, мне звонят люди с инвалидностью со всей страны, они спрашивают: "Что нам делать? За что? Почему мы находимся под обстрелами страны, участвующей в Паралимпийских играх? Почему это возможно в 21-м веке?".

Хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы украинская команда прибыла на Паралимпиаду и показала свой результат в Пекине. Мы делаем все возможное, чтобы объединить мир против войны. Я обращаюсь к Международному паралимпийскому комитету. Просьба жесткого осуждения страны-агрессора, которая начала войну накануне Паралимпиады против независимого Украинского государства.

Второе, с чем я к вам обращаюсь – просьбы санкций, которые сейчас весь мир проявляет к России, как стране-агрессору.

Исключить Россию из Паралимпиады в Пекине. Я уверен, что такое решение позволит реально влиять на ситуацию, связанную с развязыванием войны. Будет среди действий, которые смогут остановить войну в Украине и мире. Я обращаюсь к вам с призывом: "Вместе против войны. Мир Украине"