Про це написав сам функціонер у фейсбуці.

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Повний текст публікації Валерія Сушкевича:

"Я звертаюсь від Українського паралімпійського комітету, від української паралімпійської сім’ї до вас, як президента міжнародного паралімпійського комітету, до всієї паралімпійської спільноти з проханням осуду керівництва РФ, держави-агресора, яка розв’язала вперше за багато років на території Європи страшну війну.

Я хочу звернути увагу, що це другий випадок під час паралімпійських ігор, коли Росія нападає на Україну. Ця ситуація особливо цинічна – починати війну під час Паралімпійських ігор. Найбільше від війни, від бомб, снарядів і ракет, які падають на українську землю, страждають люди з інвалідністю.

Шановний президенте Міжнародного паралімпійського комітету, мені дзвонять люди з інвалідністю з усієї країни, вони питають: "Що нам робити? За що? Чому ми знаходимось під обстрілами країни, яка бере участь у Паралімпійських іграх? Чому це можливо у 21-му столітті?"

Хочу запевнити, що ми зробимо все, щоб українська команда прибула на Паралімпіаду і показала свій результат в Пекіні. Ми робимо все можливе, щоб об’єднати світ проти війни. Я звертаюсь до Міжнародного паралімпійського комітету. Прохання жорсткого осуду країни-агресора, яка розпочала війну напередодні паралімпіади проти незалежної української держави.

Друге, з чим я до вас звертаюсь – прохання санкцій, які зараз весь світ проявляє до Росії, як країни-агресора.

Виключити Росію з Паралімпіади в Пекіні. Я впевнений, що таке рішення дозволить реально впливати на ситуацію, пов’язану з розв’язанням війни. Буде серед дій, які зможуть зупинити війну в Україні і світі. Я звертаюсь до вас із закликом: "Разом проти війни. Мир Україні", – сказав Сушкевич.

Зверніть увагу! Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації запровадити санкції щодо Росії та Білорусі через порушення цими країнами олімпійського перемир'я вторгненням в Україні.