Украина потерпела второе поражение подряд Евро-2022 по гандболу

Сборная Украины 15 января сыграла против Франции в рамках 2-го тура чемпионата Европы по гандболу. "Сине-желтые" потерпели второе поражение на групповом этапе.

Франция – Украина 36:23 (17:11)

Украинская сборная с поражения от Сербии неудачно стартовала на Евро-2022. Следующими соперниками "сине-желтых" стали олимпийские чемпионы и главные фавориты чемпионата Европы.

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Высший класс французов ощущался уже с первых секунд. Они играли первым номером и не разрешали украинцам перехватить инициативу.

Преимущество соперника Украины могло быть еще больше, если бы не яркая игра голкипера сине-желтой команды Геннадия Комка.

Первую часть игры Франция завершила с преимуществом в шесть мячей. Во втором тайме украинцы сами себе наварили проблем. Лидер команды Дмитрий Горига был изъят судьей с площадки после видеоповтора. Даже это не помешало ему стать лучшим бомбардиром в футболке Украины – 7 голов.

Франция наращивала преимущество и завершила матч разгромной победой 36:23. Украина уступила с разницей в 13 мячей.

Наша сборная во второй раз проиграла в групповом раунде Евро-2022.

Свой следующий матч Украина сыграет 17 января против Хорватии. У "сине-желтых" еще есть небольшие шансы на проход в следующую стадию соревнований. Следующий соперник нашей сборной в три мяча обыграл Сербию, поэтому украинцы сохранили шансы на проход в следующую стадию.