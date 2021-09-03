Украина потеряла лучшего игрока УПЛ перед матчем с Францией на ЧМ-2022

Лидер киевского Динамо Виталий Буяльский получил повреждение в выездном матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). Он не сможет помочь нашей национальной команде.

Буяльский покинул сборную Украины

Из-за этой травмы 28-летний полузащитник Динамо, признан лучшим футболистом Премьер-лиги прошлого сезона, пропустит две недели.

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Буяльский не поможет Украине как в отборочном матче с Францией 4 сентября, так и в товарищеской игре с Чехией 8 сентября.

Кроме того, под вопросом – участие Буяльского в первом матче группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой, который Динамо проведет 14 сентября.

В рамках 5 тура отбора на ЧМ-2022 команда Александра Петракова сыграет в субботу, 4 сентября. Матч против Франции на "Олимпийском" начнется в 21:45.

Встреча с французами будет иметь большое турнирное значение для подопечных Александра Петракова. Наши соперники лидируют в группе с восемью очками и находятся на единой позиции, которая гарантирует прямое попадание на Мундиаль.

Отметим, что до выхода на поле в противостоянии с Казахстаном Буяльский не выступал за сборную в течение двух с половиной лет.