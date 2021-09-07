Украина порвала Россию на чемпионате мира по гребле: видео исторического заплыва

7 сентября 2021 , 14:14
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Источник:

Федерация каноэ Украины

Гребцы везут в Украину 5 наград с чемпионата мира среди юниоров и молодежи. Спортсмены переписали историю украинской гребли.

Разрыв от украинских гребцов

Чемпионат мира в португальском городке Монтемор-у-Велю. Украинские гребцы завоевали 5 медалей (1 "золото", 3 "серебра", 1 "бронза").

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Единственную золотую награду получила байдарка-четверка. Украина в составе Василия Смелки, Дмитрия Даниленко, Виталия Быстревского и Александра Зайцева показали феноменальный результат в заплыве на 500 метров. Первую часть заезда украинцы преодолели с третьим временем.


Победная украинская четверка / Фото facebook.com/Fpcanoagem

А вот финиш был просто невероятным. Украинские гребцы отдали все силы и на финише опередили соперников. Спортсмены переписали историю. Это первая золотая медаль в олимпийской байдарке-четверке в истории украинской гребли.

Победный результат Украины – 1.24, 26.

Результаты заезда байдарки-четверки на 500 метров

  • 1. Украина – 1.24, 26
  • 2. Польша – 1.24, 96
  • 3. Россия – 1.25, 28
Украинские гребцы показали лучший результат на таком уровне соревнований с 2016 года.

Победный заезд украинцев: видео

 

Автор: Софія Кулай