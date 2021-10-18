Украина попала в "группу смерти" на Евро-2022 по футзалу: результаты

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) провел жеребьевку финальной стадии чемпионата Европы по футзалу. Сборная Украины попала в квартет А.

В одну группу с украинцами попали хозяева турнира – Нидерланды, чемпионы мира и Европы – Португалия, а также победитель матча плей-офф между Сербией и Беларусью.

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Евро-2022 по футзалу: результаты жеребьевки

Группа A: Нидерланды, Беларусь/Сербия, Украина, Португалия

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия

Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина

Украина 19 января сыграет в матче-открытии против Нидерландов, 23 января сразится с Сербией или Беларусью, а завершат групповой этап 28 января против португальцев.

В четвертьфинал турнира выйдут по две лучших сборных из каждой группы.

Что известно о выступлениях сборной Украины

На пяти последних финальных турнирах (Евро-2010 в Венгрии, Евро-2012 в Хорватии, Евро-2014 в Бельгии, Евро-2016 в Сербии и Евро-2018 в Словении) сборная Украины неизменно прекращала борьбу за медали именно на стадии 1/4 финала.

Подопечные Александра Косенко в рамках подготовки к финальной части Евро-2022 провели в сентябре спарринги с командой Румынии, уступив сопернику в первой встрече (1:2) и разгромив во второй (4:0).