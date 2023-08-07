Сборная Украины узнала, в какую корзину попадет во время жеребьевки отбора на Евробаскет-2025

Украинская команда узнала, из какого кошеля будет "наблюдать" за жеребьевку в континентальный турнир. Известно, с какими коллективами "сине-желтые" точно не встретятся.

Сборная Украины попала в четвертую корзину во время жеребьевки отбора на Евробаскет-2025. Двое хозяев турнира не сыграют с украинцами, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Украинские футболисты узнали имена соперников в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все в руках судьбы

"Сине-желтый" коллектив уже в ближайшее время узнает своих соперников в квалификации к континентальным соревнованиям, однако почитатели баскетбола уже могут прикинуть оппонентов, которые в перспективе будут бороться против нашей национальной команды. Сборная Украины оказалась в одной корзине со сборными Финляндии, Хорватии и Латвии. Это символизирует о том, что с этими командами "сине-желтые" точно не сыграют.

Процесс жеребьевки образует восемь отборочных групп, которые будут формировать по четыре команды. Потенциальные соперники сборной Украины находятся в корзинах 1 (Испания, Франция, Сербия, Словения), 5 (Бельгия, Грузия, Израиль, Босния и Герцеговина) и 8 (Португалия, Дания, Словакия, Кипр). Следует отметить, что в финальную часть выходят по три команды из каждого квартета, кроме групп с хозяевами турнира (Финляндия, Кипр, Польша, Латвия). Добавим, что церемония жеребьевки состоится уже завтра, 8 августа.

Корзины жеребьевки отбора на Евробаскет-2025 / ФИБА

Сборная Украины смогла дойти до 1/8 финала на Евробаскете-2022, который проводился в Грузии, Италии, Германии и Чехии. Тогда "сине-желтые" смогли занять 2 место в группе С, выпустив вперед Грецию, однако взяв верх над Хорватией, Италией, Эстонией и Великобританией. В первом раунде плей-офф сборная Украины уступила сборной Польши со счетом 86:94 и покинула турнир.