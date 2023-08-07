Збірна України потрапила до четвертого кошика під час жеребкування відбору на Євробаскет-2025. Двоє господарів турніру не зіграють з українцями, пише 24 Канал.
Варте уваги Українські футболісти дізналися імена суперників у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Все в руках долі
"Синьо-жовтий" колектив уже найближчим часом дізнається своїх суперників у кваліфікації до континентальних змагань, проте пошановувачі баскетболу уже можуть прикинути опонентів, які у перспективі змагатимуться проти нашої національної команди. Збірна України опинилися в одному кошику зі збірними Фінляндії, Хорватії та Латвії. Це символізує про те, що з цими командами "синьо-жовті" точно не зіграють.
Процес жеребкування утворить вісім відбіркових груп, які формуватимуть по чотири команди. Потенційні суперники збірної України знаходяться у кошиках 1 (Іспанія, Франція, Сербія, Словенія), 5 (Бельгія, Грузія, Ізраїль, Боснія та Герцеговина) і 8 (Португалія, Данія, Словаччина, Кіпр). Варто відзначити, що у фінальну частину виходять по три команди з кожного квартету, окрім груп із господарями турніру (Фінляндія, Кіпр, Польща, Латвія). Додамо, що церемонія жеребкування відбудеться уже завтра, 8-го серпня.
Кошики жеребкування відбору на Євробаскет-2025 / ФІБА