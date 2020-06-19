В пятницу, 19 июня, определился список участников гандбольной Лиги чемпионов на сезон 2020/21.

Украину в соревнованиях представит запорожский "Мотор", для которого это будет 8 подряд участие в турнире. Украинская команда получила путевку, несмотря на сокращение количества участников до 16 команд, сообщает официальный сайт турнира.

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Раньше места забронировали для десяти клубов. Это "Загреб" (Хорватия), "Ольборг" (Дания), "Барселона"(Испания), "ПСЖ" (Франция), "Киль" (Германия), "Фленсбург" (Германия), "Веспрем" (Венгрия), "Вардар" (Северная Македония), "Виве" (Польша), "Порту" (Португалия).

На остальные шесть путевок претендовали 14 команд. Их определяли с учетом множества факторов-результатов, менеджмента, уровня арен и т. п.

Wildcard от организаторов получили запорожский "Мотор", "МГК имени Мешкова" (Беларусь), "Нант" (Франция), "Пик Сегед" (Венгрия), "Целье" (Словения) и "Ельверум" (Норвегия).

Остальные восемь запросов не были удовлетворены, однако были приняты две команды – "Висла" Плоцк и "Динамо" Бухарест – как команды-замены для случаев, когда одна или несколько команд будут испытывать серьезные трудности с должным участием и проведением домашних матчей на групповом этапе из-за последствий пандемии COVID-19.

Жеребьевка группового турнира состоится 1 июля в Вене.