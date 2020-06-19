У п'ятницю, 19 червня, визначився список учасників гандбольної Ліги чемпіонів на сезон 2020/21.

Україну в змаганнях представить запорізький "Мотор", для якого це буде 8 поспіль участь в турнірі. Українська команда отримала путівку, незважаючи на скорочення кількості учасників до 16 команд, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Раніше місця забронювали для десяти клубів. Це "Загреб" (Хорватія), "Ольборг" (Данія), "Барселона" (Іспанія), "ПСЖ" (Франція), "Кіль" (Німеччина), "Фленсбург" (Німеччина), "Веспрем" (Угорщина), "Вардар" (Північна Македонія), "Віве" (Польща), "Порту" (Португалія).

На інші шість путівок претендували 14 команд. Їх визначали з урахуванням безлічі факторів – результатів, менеджменту, рівня арен і т.п.

Wildcard від організаторів отримали запорізький "Мотор", "БГК імені Мєшкова" (Білорусь), "Нант" (Франція), "Пік Сегед" (Угорщина), "Цельє" (Словенія) і "Ельверум" (Норвегія).

Решта вісім запитів не були задоволені, проте було схвалено дві команди – "Вісла" Плоцьк і "Динамо" Бухарест – як команди-заміни для випадків, коли одна або кілька команд будуть зазнавати серйозних труднощів з належною участю і проведенням домашніх матчів на груповому етапі через наслідки пандемії COVID-19.

Жеребкування групового турніру відбудеться 1 липня у Відні.