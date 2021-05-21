Украина получила соперниц на женском Евроволей-2021

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по волейболу среди женских сборных. На этом турнире выступит и сборная Украины.

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали – Румыния, Турция, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Матчи группы D пройдут в Румынии в городе Клуж-Напока.

Напомним Украинский клуб Барком-Кажаны будет выступать в чемпионате Польши

Результаты жеребьевки Евроволей-2021

Группа A: Сербия, Азербайджан, Россия, Бельгия, Франция, Босния и Герцеговина;

Группа B: Болгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, Греция;

Группа C: Хорватия, Италия, Беларусь, Словакия, Венгрия, Швейцария;

Группа D: Румыния, Турция, Нидерланды, Украина, Финляндия, Швеция.

Четыре команды из каждой группы выходят в раунд плей-офф – 1/8 финала.

Финальная часть Евроволей-2021 пройдет с 18 августа по 4 сентября 2021 года сразу в четырех странах – Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.