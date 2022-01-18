Украина получила шесть лицензий на Олимпиаду-2022 в лыжных гонках
18 января 2022 , 20:20Читати новину українською
Источник:Суспільне Спорт
Украина получила шесть индивидуальных лицензий в лыжных гонках на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Украинцы еще никогда за время выступлений на зимних Олимпиадах не завоевывали медали в лыжных гонках.
Украина будет соревноваться в 11 медальных дисциплинах из 12-ти возможных.
К слову Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2022
На Олимпиаде в Пекине Украину будут представлять шесть лыжников: Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская.
Что известно об Олимпиаде в Китае
- Сообщается, что украинцы выполнили квалификационные минимумы во всех видах олимпийской программы, поэтому будут выступать во всех соревнованиях, за исключением мужской эстафеты, поскольку в Украине только два участника, а для эстафеты нужно четыре.
- Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде начнутся 5 февраля, а завершатся 20 февраля.
- На зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград, а одним из самых медальных видов спорта является именно лыжные гонки.