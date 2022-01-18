Україна змагатиметься ​​в 11 медальних дисциплінах із 12-ти можливих.

До слова Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022

На Олімпіаді в Пекіні Україну представлятимуть шість лижників: Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська.

Що відомо про про олімпіаду в Китаї

  • Повідомляється, що українці виконали кваліфікаційні мінімуми в усіх видах олімпійської програми, тож виступатимуть в усіх змаганнях, за винятком чоловічої естафети, оскільки в України лише два учасники, а для естафети потрібно чотири.
  • Змагання з лижних перегонів на Олімпіаді розпочнуться 5 лютого, а завершаться 20 лютого.
  • На зимовій Олімпіаді в Пекіні буде розіграно 109 комплектів нагород, а одним з найбільш медальних видів спорту є саме лижні перегони.