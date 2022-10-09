Украина получила первую лицензию на участие в Олимпиаде-2024

Украинская команда получила первую лицензию на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее получила Ирина Маловичко.

Для получения лицензии Ирине Маловичко следовало выйти в финал чемпионата мира по стендовой стрельбе. С чем она и справилась.

В то же время Чемпион мира по борьбе Новиков отказался от гражданства Украины и может за это поплатиться.

А уже на самом чемпионате мира украинка заняла пятое место, закрыв 25 мишеней.

Стоит отметить, что именно Ирина Маловичко представляла Украину на Олимпиаде-2020 в Токио в ските. Это были первые для нее Олимпийские игры, и там она заняла 8-е место.

В то же время лицензия на Олимпиаду-2024, которую получила спортсменка, неименная. Следовательно, кто именно будет представлять на соревнованиях Украину, определится позже.