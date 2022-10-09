Для здобуття ліцензії Ірині Маловичко слід було вийти до фіналу чемпіонату світу зі стендової стрільби. З чим вона і впоралася.

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А вже на самому чемпіонаті світу українка поспіла п'яте місце, закривши 25 мішеней.

Варто відзначити, що саме Ірина Маловичко представляла Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо у скіті. Це були перші для неї Олімпійські ігри, і там вона посіла 8 місце.

Водночас ліцензія на Олімпіаду-2024, яку здобула спортсменка, є неіменною. Відтак хто саме представлятиме на змаганнях Україну, визначиться пізніше.