Информация о том, что 24-летний Семен Новиков получил гражданство Болгарии, была еще в декабре 2021 года. Хотя до этого сам спортсмен заявлял, что это только слухи. Теперь эту информацию подтвердил старший тренер сборной Украины Владимир Шацких.

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По словам Шацких, на сентябрь 2022 года Новиков находится в процессе перехода в сборную Болгарии. Однако в украинской федерации борьбы пока не дают согласия на его трансфер в другую команду. И именно это может нанести достаточно сильный удар по карьере спортсмена.

"Он будет выступать за Болгарию, но пока у него этой возможности нет, потому что наши ассоциация и федерация не разрешают переход. Ведь мы ценим своих спортсменов и не отпускаем просто так, боремся за них. Это делается также и для того, чтобы другие спортсмены не думали, что можно просто развернуться и уйти. Когда государство вкладывало в тебя средства, силы", – заявил Шацких.

Если украинская сторона не согласится на трансфер Новикова в Болгарию, ему необходимо будет отбыть обязательный промежуточный "карантин". Переходный период для начала выступлений спортсмена за новую сборную длится три года с момента его последнего выступления под флагом предыдущей сборной на определенных руководящим органом турнирах.

Что касается Новикова, то он в декабре 2020 года выступил на Индивидуальном кубке мира в Белграде. Если ему придется отбыть трехлетний карантин, то выступать за сборную Болгарии он сможет не раньше декабря 2023 года. Так что до Олимпиады-2024 в Париже у него останется восемь месяцев. И неизвестно, успеет ли он за это время получить необходимую лицензию для выступления.

Хотя Украина может пойти на уступки и согласовать переход спортсмена.

Также болгарская сторона в случае прохождения Новиковым спортивного карантина будет вынуждена заплатить Украине компенсацию в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Добывал золото под сине-желтым флагом

Следует отметить, что Семен Новиков выступает в весовой категории до 87 килограммов. Именно в этой весовой категории выступает и Жан Беленюк. Так что оба борца соревновались за то, кто будет представлять Украину на Олимпиаде-2020 в Токио. Этот случай представился Беленюку, и он там получил золотую награду, которая стала единственной для сборной Украины на этой Олимпиаде.

Новиков же тоже довольно титулованный спортсмен. В 2020 году он стал чемпионом Европы. До этого дважды подряд становился чемпионом мира на молодежном уровне (до 23 лет) – в 2018 и 2019 годах.

Новиков не выступал на международном уровне с 2021 года, когда выиграл "золото" на турнире в польской Варшаве.

В сентябре Новиков не вошел в состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира в сербском Белграде.