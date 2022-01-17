Украина получила лицензию на Олимпиаду по спорту, которого 7 лет назад не было в стране

Сборная Украины во второй раз в истории зимних Олимпийских игр будет представлена в скелетоне. Олимпийскую лицензию завоевал Владислав Гераскевич.

Гераскевич: мы это сделали

Гераскевич сообщил в своем инстаграме, что представит Украину на Олимпиаде в Пекине.

Кстати Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное и историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта,

– написал спортсмен.

По словам Гераскевича, семь лет назад в Украине не существовало скелетона.

"А теперь, Украина во второй раз будет представлена на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1", – отметил скелетонист.

На Олимпиаде-2018 Гераскевич также представлял Украину. Он занял 12-ю строчку.

Владислав заявил, что завоевал медаль несмотря на то, что в Украине нет условий для тренировок.

Не имея никаких условий для тренировок на Родине, имея огромное количество преград и трудностей мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю…,

– отметил Гераскевич.



Гераскевич получил лицензию на Олимпиаду / Фото з инстаграма Гераскевича

Текст публикации Владислава Гераскевича

Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное и историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта.

Просто представьте, еще в 2014-м году в нашей стране (а это всего 7 лет назад) не существовало вида спорта скелетон. А теперь, Украина во второй раз будет представлена на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1.

Не имея никаких условий для тренировок на Родине, имея огромное количество преград и трудностей мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю... Спасибо за поддержку! Каждые Ваши сообщения, комментарии и реакции мотивируют нас на новые свершения.