Впервые в истории: в футзальной Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба

Украина сохранила пятое место в рейтинге европейских сборных по футзалу. Это позволит получить два места в основном раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

УЕФА на своем официальном сайте обновил рейтинг европейских сборных по футзалу. От места в списке зависит количество представителей страны в Лиге чемпионов.

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Историческое событие в украинском футзале

В декабре 2023 года Украина обошла Хорватию в рейтинге УЕФА и поднялась на пятую строчку. До конца апреля "сине-желтые" сохранили позицию. Благодаря этому украинские клубы получили два места в Лиге чемпионов на сезон-2024/25.

В рейтинг УЕФА учитываются результаты матчей отбора и финальной части чемпионата мира и Европы.

Лидируют в рейтинге УЕФА португальцы – действующие чемпионы мира и Европы. На втором месте остается Россия, которая отстранена от соревнований после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Топ-10 сборных УЕФА по футзалу

Португалия – 2715.953 балла Россия* – 2547.159 Испания – 2495.409 Казахстан – 2418.002 Украина – 2056.591 Хорватия – 2007.949 Финляндия – 1970.212 Франция – 1967.701 Польша – 1924.072 Словения – 1898.780

Как Украина получила два места в ЛЧ

Отметим, что в футзале рейтинг сборных определяет квоту страны в Лиге чемпионов. Это происходит после обновления в конце апреля.

Первые три страны делегируют по две команды в основной раунд. Победитель турнира также получает два места. В сезоне 2023/24 на победу в ЛЧ претендуют представители Испании и Португалии, которые находятся в топ-5 рейтинга.

Таким образом, учитывая дисквалификацию России, пятое место позволит Украине впервые в истории получить два места в розыгрыше ЛЧ 2024/25. Ими станут финалисты плей-офф Экстра-лиги 2023/24.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Украину в футзальной Лиге чемпионов представлял ХИТ. Киевляне завершили свое выступление на стадии элит-раунда.