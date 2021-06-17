Женская сборная Украины по футзалу против Польши: онлайн-трансляция матча

Женская сборная Украины по футзалу 17 июня проведет свой второй спарринг во время учебно-тренировочного сбора в Ужгороде. Соперником наших девушек будет Польша. Онлайн-трансляция доступна на сайте Спорт 24.

Шагают за второй победой

Сборная Украины уже второй раз подряд встретится с польской командой за последние два дня. 16 июня наши футзалистки впервые провели матч за 1,5 года.

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Уже с первых секунд поединка стало понятно, что обе сборные вышли на паркет только за победой. Украинки дважды выходили вперед в счете в первом тайме. Но польские футзалистки уверенно ликвидировали преимущество подопечных Олега Шайтанова. Во второй 20-минутке лучшими были украинские девушки. Голы Ирины Дубицкой и Ксении Гриценко вывели Украину вперед и поставили точку в контрольном спарринге команд. В итоге – 4:2 победа украинской сборной.

В матче также отличилась Анна Шульга, которая стала одной из лучших футзалисток сборной Украины в противостоянии. Еще один гол в активе Ирины Дубицкой, которая во встрече оформила дубль.

Встреча состоится в СК "Зинедин" в Ужгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00.

Украина – Польша онлайн-трансляция матча