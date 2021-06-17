Крокують за другою перемогою

Збірна України вже вдруге поспіль зустрінеться з польською командою за останніх два дні. 16 червня наші футзалістки вперше провели матч за 1,5 роки.

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Вже з перших секунд поєдинку стало зрозуміло, що обидві збірні вийшли на паркет лише за перемогою. Українки двічі виходили вперед у рахунку у першому таймі. Але польські футзалістки впевнено ліквідовували перевагу підопічних Олега Шайтанова. У другій 20-хвилинці кращими були українські дівчата. Голи Ірини Дубицької та Ксенії Гриценко вивели Україну вперед та поставили крапку у контрольному спарингу команд. У підсумку – 4:2 перемога української збірної.

У матчі також відзначилась Анна Шульга, яка стала однією із найкращих футзалісток збірної України у протистоянні. Ще один гол в активі Ірини Дубицької, яка у зустрічі оформила дубль.

Зустріч відбудеться у СК "Зінедін", що в Ужгороді. Стартовий свисток судді пролунає о 12:00.

Україна – Польща онлайн-трансляція матчу