Все в силе: Украина таки претендует на проведение ЧМ-2030, однако еще с одним "компаньоном"
Источник:L'Equipe
Украина все же сразится за проведение Мундиаля. Совместную заявку на "хозяйство" подадут сразу четыре страны.
Украина вместе с Испанией, Португалией и Марокко претендует на чемпионат мира-2023. Ранее ФИФА "забраковала" наше государство из-за злодеяний России.
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Вопрос времени
Сразу четыре страны в ближайшее время подадут свою совместную заявку на рассмотрение мировой организации по проведению Мундиаля-2030. Украина снова оказалась среди четверки претендентов на "хозяйствование", хотя раньше ФИФА наше государство решили "устранить" из перечня. Все из-за того, что на территории Украины идет война, которую развязала Россия. Всемирная организация решила заменить Украину Марокко, однако теперь эти две страны будут стоять бок о бок.
Таким образом, Испания, Португалия, Марокко (ранее планировали самостоятельно претендовать на турнир) и Украина уже подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030, в которой отмечается экологическая и человеческая устойчивость.
Также на Мундиаль претендует еще один квартет страны, а именно американский ансамбль, который формируют Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. В гордом одиночестве право за звание хозяина ЧМ пытается добыть в борьбе Саудовская Аравия, которая уже всеми силами загруживает в свой чемпионат многих звезд мирового футбола. Стоит также отметить, что ранее Саудовская Аравия планировала подать совместную заявку с Египтом и Грецией (тогда бы турнир впервые прошел на 3 разных материках – Европа, Азия и Африка), однако не сложилось.Кстати говоря. Если Украина и компания или южноамериканский ансамбль выиграют право на проведение ЧМ, то это станет своеобразным рекордом, поскольку раньше Мундиаль не проходил больше, чем в двух странах одновременно.
ФИФА должна определить страны, принимающие ЧМ-2030, в сентябре 2024 года.. Напомним, что Мундиаль-2026 пройдет сразу в трех странах, а именно в США, Мексике и Канаде. УЕФА уже предложила новый формат отбора к чемпионату мира, поскольку в этот раз участие в соревнованиях впервые примет 48 стран, а не 32.
Все хозяева и победители чемпионатов мира
- 1930 – Уругвай, победитель – Уругвай.
- 1934 – Италия, триумфатор – Италия.
- 1938 – Франция, победитель – Италия.
- 1942 и 1946 – в идни через Вторую мировую войну
- 1950 – Бразилия, триумфатор – Уругвай.
- 1954 – Швейцария победитель ФРГ (Германия).
- 1958 – Швеция, триумфатор – Бразилия.
- 1962 – Чили, победитель – Бразилия.
- 1966 – Англия, триумфатор – Англия
- 1970 – Мексика, победитель – Бразилия.
- 1974 – ФРГ, триумфатор – ФРГ.
- 1978 – Аргентина, победитель – Аргентина.
- 1982 – Испания, триумфатор – Италия.
- 1986 – Мексика, победитель – Аргентина.
- 1990 – Италия, триумфатор – ФРГ.
- 1994 – США, победитель – Бразилия.
- 1998 – Франция, триумфатор – Франция.
- 2002 – Южная Корея и Япония, победитель – Бразилия.
- 2006 – Германия, триумфатор – Италия.
- 2010 – Южно-Африканская Республика, победитель – Испания.
- 2014 - Бразилия, триумфатор – Германия.
- 2018 – Россия, победитель – Франция.
- 2022 – Катар, триумфатор – Аргентина.