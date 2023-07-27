Начались "подковерные игры": Украина обжалует дисквалификацию Харлан с ЧМ

Все больше несется информация вокруг дисквалификации Ольги Харлан. Украинскую саблистку отстранили от ЧМ-2023 в Милане только потому, что она проявила свою патриотическую позицию.

Украинская саблистка не пожала руку россияне после победы над ней 15:7. Ольга Харлан протянула саблю перед Анной Смирновой и сказала ей несколько слов.

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Апелляция от Украины будет

На что российская фехтовальщица подала протест, рассматриваемый 50 минут. Смирнова расценила поступок украинки как пренебрежение.

Судьи решили не менять результат встречи победа за Харланом.

Однако через некоторое время появилась совсем другая информация. Ольгу дисквалифицировали по ЧМ, также ей грозит 60 дней отстранения от соревнований.

Украинская сторона будет оспаривать это решение FIE, которое, похоже, сошло с ума.

Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в эфире марафона "Единые новости" прокомментировал отстранение украинки и рассказал об апелляции, которая готовится на решение о дисквалификации.

Глава надеется, что Харлан еще сможет выступить на командном турнире по женской сабле в Милане, если протест украинской стороны будет поддержан.

Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуации. Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой,

– сказал Ильяшев.

"Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет ее невозможность", выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала. Так называемых "нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет", – добавил глава украинской федерации.

Международная федерация фехтования в очередной раз своими решениями доказала, что поддерживает войну России в Украине.