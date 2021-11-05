Украина подала заявку на проведение женского Евро-2025 по футболу
Источник:УЕФА
УЕФА получила пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского чемпионата Европы 2025 года.
Совместную заявку подали Дания и Финляндия, а также Норвегия и Швеция. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.
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Для проведения Евро-2025 претенденты на организацию турнира должны предоставить информацию о стадионах, на которых будут проходить матчи. В частности, отмечается, что ассоциациям рекомендовано подготовить восемь стадионов категории 4 УЕФА, способных вместить 15 тысяч зрителей.
Если Украина получит право на проведение турнира, то это будет автоматически означать участие женской сборной в финальной части Евро. За всю историю выступлений украинки только раз попадали на чемпионат Европы: в 2009 году (четвертое место в группе).
Где Украина может провести эти матчи
- К стадионам четвертой категории УАФ относятся семь арен: НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Арена-Львов" (Львов), "Черноморец" (Одесса), "Днепр-Арена" (Днепр), стадион имени Бутовского (Полтава) и Славутич-Арена (Запорожье). При этом емкость запорожской арены (11 983 зрителя) меньше, чем указанная в требованиях УЕФА.
- Сборная Украины проводила последние домашние матчи на стадионе футбольного клуба "Колос" в Ковалевке. Он вмещает 5 тысяч зрителей и принадлежит к 3-й категории стадионов УАФ.