Дуэт из Руха создал разницу: Украина стартовала с победы в отборе на молодежное Евро – видео
Унаи Мельгоса начал с победы в официальных играх во главе молодежной сборной Украины. Победный гол забил правый защитник Руха Виталий Роман.
Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 1:0
Гол: Роман, 70.
Молодежная сборная Украины начала свой путь к Евро-2025. После полуфинала последнего чемпионата "сине-желтые" простились со многими лидерами, а также тренером, пишет 24 канал.
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Обновленная молодежка
Вместо Руслана Ротаня в новый цикл нашу команду U-21 повел испанский коуч Унаи Мельгоса. "Сине-желтым" выпала группа с Англией, Сербией, Люксембургом и Северной Ирландией.
Именно против последних и стартовала наша команда, номинально проведя домашнюю игру в словацком Попраде. Североирландцы уже успели разочаровать, проиграв люксембуржцам.
Хватило одного гола
Потому Украина и была фаворитом в отчетном матче. Подопечные Мельгосы контролировали игру, но забить получилось только в середине второго тайма. Важную роль в успешной атаке сыграл дуэт Роман – Квасниця из Руха.
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Правый защитник обыгрался с Ильей на фланге, Квасница прострелил в центр на Краснопира. Тот сбросил на набегающего Романа, точно пробившего в ближний угол ворот Северной Ирландии.
Этого точного удара хватило, чтобы начать отбор с победы. Уже через месяц "сине-желтых" будут ждать дуэли против Люксембурга (12 октября) и Англии (16 октября).
Видео гола Виталия Романа: