Военный ВСУ прокомментирует матчи сборной Украины по отбору на Евро-2024

Роберто Моралес будет работать на играх команды Сергея Реброва против Северной Македонии и Мальты. Для этого комментатора отпустили из службы.

В октябре сборная Украины проведет два сверхважных матча квалификации Евро-2024. Команде Сергея Реброва предстоит встреча с Северной Македонией и Мальтой.

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С армии на футбол

Первый матч пройдет 14 октября, тогда как второй – 17-го. Обе встречи будут показаны на официальном трансляторе квалификации чемпионата Европы – онлайн-платформе Megogo.

Транслятор объявил имя комментатора, который будет работать на матчах сине-желтых. Им станет Роберто Моралес, работавший на телеканале "Футбол" и ведущий в программе "ТаТоТаке".

В мае этого года украинец чилийского происхождения вступил в ряды ВСУ для защиты Украины от российских окупантов. Роберто отпустят ради работы на матчах сборных, после чего он вернется в ряды украинской армии.

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Напомним, что сборная Украины отыграла уже пять матчей в квалификации, набрав 7 очков. Это позволяет команде Реброва идти по третьей, имея поровну очков с Италией и Северной Македонией. Впрочем, у "Скуадры Адзурры" есть матч в запасе.