Интересная Исландия, которую не надо бояться: что надо знать о сопернике Украины в отборе на Евро
Сборная Исландии станет последним оппонентом "сине-желтых" в квалификации на чемпионат Европы. От дуэли с командой Харейде зависит, сможет ли Украина поехать на крупный турнир. Рассказываем обо всем самом интересном о нашем ближайшем сопернике.
Сборная Украины готовится к своему финальному матчу в плей-офф квалификации на Евро-2024. В матче за путевку на турнир команда Сергея Реброва сыграет против сборной Исландии. 24 канал рассказывает основную информацию о нашем ближайшем сопернике.
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История сборной Исландии
Балканская сборная долгое время была аутсайдером европейских отборов и занимала места во второй половине групп. Впервые громко о себе команда заявила в отборе на ЧМ-2014, где только в плей-офф уступила путевку Хорватии (0:0, 0:2).
А уже на Евро-2016 Исландию прорвало. Скандинавы в отборе заняли второе место в группе, оставив позади Нидерланды. На самом Евро команда произвела фурор, добравшись аж до четвертьфинала. Исландцы не проиграли будущим чемпионам португальцам, а также выбили в 1/8 финала англичан:
- Групповой раунд. Исландия – Португалия 1:1
- Групповой раунд. Исландия – Венгрия 1:1
- Групповой раунд. Исландия – Австрия 2:1
- 1/8 финала. Исландия – Англия 2:1
- 1/4 финала. Исландия – Франция 2:5
Кураж продолжился и в отборе на ЧМ-2018, где исландцы выиграли отборочную группу с Хорватией, Украиной и Турцией. На самом Мундиале в России скандинавы стартовали с сенсационной ничьей против Аргентины. Но проигрыш в следующих двух матчах откатил команду на последнее место в группе:
- Групповой раунд. Исландия – Аргентина 1:1
- Групповой раунд. Исландия – Нигерия 0:2
- Групповой раунд. Исландия – Хорватия 1:2
Были исландцы близкими к попаданию на Евро-2020, но в финале плей-офф драматично уступили Венгрии (1: 2). Соперник свои голы провел на 88 и 90+2 минуте.
Сборная Исландии в отборе на Евро-2024 / instagram.com/footballiceland
Отбор на Евро-2024
В группе отбора на чемпионат Европы Исландия оказалась в одной компании с Португалией, Словакией, Люксембургом, Лихтенштейном и уже знакомой украинцам Боснией и Герцеговиной. Результат получился провальным, скандинавы пропустили вперед не только сборную Роналду, а еще и словаков и люксембуржцев:
- Босния и Герцеговина – Исландия 3:0
- Лихтенштейн – Исландия 0:7
- Исландия – Словакия 1:2
- Исландия – Португалия 0:1
- Люксембург – Исландия 3:1
- Исландия – Босния и Герцеговина 1:0
- Исландия – Люксембург 1:1
- Исландия – Лихтенштейн 4:0
- Словакия – Исландия 4:2
- Португалия – Исландия 2:0
Впрочем, скандинавы получили счастливый билет в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций. Благодаря прямому выходу Сербии и Шотландии на Евро место в Пути В досталось именно Исландии.
Команда пока успешно воспользовалась этой возможностью, не оставив Израилю ни шанса в полуфинале плей-офф (4:1). Хет-триком отметился форвард Дженоа и одноклубник Руслана Малиновского Альберт Гудмундссон.
Альберт Гудмундссон / instagram.com/footballiceland
Кадровая ситуация
26-летний нападающий и является главной звездой этой сборной Исландии. В этом сезоне Альберт забил уже 10 голов в Серии А и попал на карандаш в местные топ-клубы. В полузащите стоит выделить хавбека Лилля Арнора Гаральдссона, который играет в основе французской команды.
Другие игроки Исландии не могут похвастаться выступлениями на таком высоком уровне. Команда имеет неплохого вратаря Хакона Вальдимарссона, но тот является глубоким запасным в Брентфорде. Можно также выделить и нападающего Андри Гудйонсена, сына знаменитого Эйдура Гудйонсена.
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Кроме того, почти все легенды Евро-2016 или завершили карьеру, или уже не играют важной роли в этой команде. С той сборной сейчас повлиять на игру команды может разве что Альфред Финнбогасон, который забивал Украине в отборе на ЧМ-2018.
Интересно, что эта команда чаще играет в атаку, чем их звездные предшественники. Именно в нападении сконцентрированы главные лидеры Исландии. Transfermarkt оценивает состав нашего соперника всего в 69,5 миллиона евро. Для сравнения, сборная Украины "стоит" 354,5 миллиона, то есть более чем в пять раз дороже.
Известный тренер с неоднозначной позицией
Исландцев возглавляет опытный тренер Оге Харейде. 70-летний норвежец еще в начале 00-х неудачно потренировал родную сборную, а на клубном уровне возглавлял Хельсинборг, Русенборг, Викинг, Брондбю, Мальме и Мельде.
Оге Харейде / instagram.com/footballiceland
Неплохо Харейде показал себя в сборной Дании, которую довел до 1/8 финала чемпионата мира-2018. Он же вывел Эриксена и компанию на Евро-2020, где сборная добралась аж до полуфинала. Впрочем, на сам турнир датчан повез Каспер Юлманд, ведь у Харейде завершился контракт, а Евро был перенесен на год из-за коронавируса.
Исландцев коуч возглавил по ходу отбора на Евро-2024, но выйти на турнир напрямую не смог. Уже во время плей-офф Оге отметился неоднозначным выпадом в бой сборной Израиля, с которой не хотел играть из-за войны против Палестины.
Я не хотел бы играть против израильтян из-за того, что происходит в Газе. И из-за того, что они сделали с женщинами, детьми и невинными гражданами. И если вы меня спросите, то я вам отвечу, что нам не стоит играть этот матч. Однако мы должны, потому что последствия для Исландии могут быть очень серьезными,
– заявил Харейде.
Правда, о войне в Украине у норвежца более адекватное мнение. Оге выразил соболезнования украинцам из-за "военного нападения со стороны другой страны", а также признался, что его дочь приютила беженцев из нашей страны.
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Очные встречи
Украина и Исландия провели четыре встречи друг с другом. В них сохраняется пока что паритет – по одной победе каждой из команд и две ничьи. В квалификации к Евро-2000 украинцы не смогли одолеть скандинавов дома (1:1).
Зато на выезде была минимальная победа "сине-желтых" благодаря голу с пенальти от действующего коуча нашей команды Сергея Реброва. Следующая встреча состоялась уже в квалификации к чемпионату мира-2018.
На этот раз уже Украина провалила (или захотела провалить) отбор на российский Мундиаль, а вот Исландия выиграла группу. В Киеве команды расписали ничью 1:1 с голами Финнбогасона и Ярмоленко. На выезде же подопечные Шевченко проиграли без шансов (0:2).
Сборная Исландии прошла Израиль / instagram.com/footballiceland
Прогноз Favbet
Букмекеры считают команду Сергея Реброва явным фаворитом дуэли. Коэффициент на выход "сине-желтых" на Евро составляет 1,26, тогда как на успех скандинавов – аж 4,05. Если же говорить об основном времени, то победа Украины оценивается в 1,53.
На ничью и переход встречи в экстра-тайм можно поставить за 4,35, а на гостей – за 7,40. Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 2,22. Главными фаворитами на забитый мяч являются украинцы Артем Довбик (2,25), Михаил Мудрик (2,85) и Роман Яремчук (3,00).
Когда матчи плей-офф и где смотреть
Украина сыграет с Исландией номинально домашний матч. Однако из-за войны против России наша команда вынуждена принять скандинавов в польском Вроцлаве. Встреча состоится 26 марта 2024 года, начало – в 21:45 по киевскому времени.
Прямая трансляция игры будет доступна на региональных каналах Общественного, а также OTT-платформе Megogo. В случае ничьей команды сыграют два экстра-тайма по 15 минут. Если паритет сохранится, то обладателя путевки в финальную часть Евро-2024 определит серия пенальти.Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
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