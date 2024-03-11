Галопом по Европам: как сборная Украины будет готовиться к решающим матчам отбора на Евро-2024

Команда Сергея Реброва не имеет возможности проводить сборы и международные матчи в Украине из-за военного положения. В марте "сине-желтые" сыграют с Боснией и Герцеговиной, а также Израилем или Исландией.

Уже на этой неделе сборная Украины по футболу начнет подготовку к решающим матчам квалификации на Евро-2024. В раунде плей-офф первым соперником команды Сергея Реброва станет Босния и Герцеговина.

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Подготовка в Испании

Сбор накануне этого матча "сине-желтые" проведут в испанской Марбелье. Именно там в четверг, 14 марта, соберутся игроки Шахтера, Динамо и Днепра-1, которые свои матчи 21 тура УПЛ отыграют во вторник.

Подготовка в футбольном центре "Банус" продлится пять дней, до 19 марта. В течение этого времени в сборную будут присоединяться футболисты-легионеры, как только отыграют матчи в своих национальных чемпионатах.

19-го числа сборная Украины вылетит в Сараево, где разместится за два дня до игры. Сама же встреча с боснийцами состоится 21 марта в городе Зеница, что в 70 километрах от столицы.

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Сбор в Польше

Уже на следующий день после матча сборная Украины отправится в польскую Познань. Там подопечные Реброва проведут трехдневный сбор, после чего 25-го числа отправятся во Вроцлав.

Именно в этом городе 26 марта "сине-желтые" проведут второй мартовский матч. Если Украина обыграет Боснию и Герцеговину, то во Вроцлав сыграет с победителем пары Израиль – Исландия за право выступить на Евро-2024.

В случае поражения от боснийцев команда Реброва окончательно потеряет шансы на квалификацию. Зато тогда 26 марта Украина будет играть в Польше товарищеский матч против неудачника пары Израиль – Исландия.

. Выход на Евро-2024 станет четвертым подряд на континентальных форумах для сборной Украины. В случае успеха "сине-желтые" попадут в группу Е к Бельгии, Словакии и Румынии.