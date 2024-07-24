"Единственный российский спорт – убийства людей": Зеленский сделал заявление накануне Олимпиады-2024

Президент Украины пообщался с украинскими спортсменами перед стартом Игр в Париже. Глава государства заявил, что Россия должна проиграть в терроре.

Уже через два дня в Париже пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. Соревнования будут проходить с 26 июля по 11 августа.

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Обращение президента

Украина также будет представлена на Олимпиаде в столице Франции. Наша делегация будет включать в себя 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23-х видах спорта.

Накануне соревнований с нашими спортсменами пообщался президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил важность присутствия Украины на турнире и поблагодарил за недопуск России к Играм.

"Пообщался с нашими олимпийцами. С командой Украины, которая уже на этой неделе представит наше государство, наш украинский народ на Играх в Париже. Это уже достижение украинцев, что во время такой войны и полномасштабного российского террора мы все же подготовились, мы все же участвуем в Олимпиаде. Наш флаг и украинский гимн будут во Франции наравне со всеми нациями, которые уважают жизнь и принципы олимпизма.

Я благодарю всех, кто помогает Украине беречь как можно больше элементов нормальной жизни несмотря на все. Спасибо всем, кто защитил принципы олимпизма от искажения и не допустил флагов и участия государства-террориста на Олимпиаде. Путин делает так, что единственный российский спорт сегодня – это убийства людей. И мир никогда не будет терпеть это. Россия должна проиграть в войне, проиграть в терроре. Тогда выиграет жизнь,

– говорится в заявлении Владимира Зеленского.

Президент Украины пообщался со спортсменами:

Бан для России и Беларуси

Напомним, что Международный олимпийский комитет не пригласил Россию и Беларусь на Игры-2024 в Париже. Тем не менее, спортсмены из стран-террористок смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе и при условии неподдержки войны.

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Всего на соревнованиях в Париже выступит почти 11 тысяч атлетов, которые разыграют 329 комплектов медалей. Программа Олимпийских игр будет включать в себя 32 вида спорта.