Результативная Олимпиада

На данный момент в активе Украины 12 наград: одна золотая медаль, две серебряные и девять бронзовых. Также боксер Александр Хижняк выходом в полуфинал гарантировал себе минимум "бронзу" Олимпиады-2020.

К теме Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Украина завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые. Всего 11 медалей

Больше же медалей Украина завоевала на Играх в Аталанте-1996 и Сиднее-2000 – по 23 награды соответственно. Больше всего золотых наград было в Аталанте-9, а меньше всего пока в Токио – лишь 1.

Также интересно, что больше всего медалей на всех Олимпиадах для Украины завоевали представители спортивной гимнастики – 19. Далее идет борьба (18) и легкая атлетика (17).