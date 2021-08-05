Результативна Олімпіада

На даний момент в активі України 12 нагород: одна золота медаль, дві срібні і дев'ять бронзових. Також боксер Олександр Хижняк виходом до півфіналу гарантував собі мінімум "бронзу" Олімпіади-2020.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році Україна завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові. Всього 11 медалей

Найбільше ж медалей Україна завоювала на Іграх в Аталанті-1996 та Сіднеї-2000 – по 23 нагороди відповідно. Найбільше золотих нагород було в Аталанті – 9, а найменше поки що в Токіо – лише 1.

Також цікаво, що найбільше медалей на усіх Олімпіадах для України завоювали представники спортивної гімнастики – 19. Далі йде боротьба (18) та легка атлетика (17).