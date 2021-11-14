Украина одержала тяжелую победу над Финляндией в отборе на женский Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую подряд победу в отборе на Евробаскет-2023. "Сине-желтые" одолели команду Финляндии.

Финляндия – Украина 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)

Стоящее Украина разгромила двукратного чемпиона Европы в отборе женского ЧЕ-2023 по баскетболу

Украина завладела преимуществом от старта матча. После первой четверти украинки побеждали в 10 очков и ушли на большой перерыв с преимуществом +9.

Финляндии удалось выиграть третью четверть и сократить отставание всего до шести очков. В напряженной последней четверти соперницы не отпускали сборную Украины.

Когда до финальной сирены оставалось 12,4 секунды, финки сократили расстояние до четырех очков. Но Украина удержала преимущество и одержала важную победу.

Победа над Финляндией позволила сборной Украины остаться на первом месте в группе B.

До завершения отбора Украина сыграет еще 4 матча. Впереди у нашей команды матчи с Францией и Финляндией и два поединка против Литвы. Ближайший матч наших девушек состоится 24 ноября против Литвы.