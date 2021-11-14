Фінляндія – Україна 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18)

Варте уваги Україна розгромила дворазового чемпіона Європи у відборі жіночого ЧЄ-2023 з баскетболу

Україна заволоділа перевагою від старту матчу. Після першої чверті українки перемагали в 10 очок і пішли на велику перерву з перевагою +9.

Фінляндії вдалося виграти третю чверть та скоротити відставання всього до шести очок. У напруженій останній чверті суперниці не відпускали збірну України.

Коли до фінальної сирени залишалося 12,4 секунди, фінки скоротити відстань до чотирьох очок. Але Україна втримала перевагу та здобула важливу перемогу.

Звитяга над Фінляндією дозволила збірній України залишитися на першому місці в групі B.

До уваги. До завершення відбору Україна зіграє ще 4 матчі. Попереду у нашої команди матчі-відповіді з Францією та Фінляндією і два поєдинки проти Литви. Найближчий матч наших дівчат відбудеться 24 листопада проти Литви.