Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд на пути к Олимпийским играм

Наша мужская команда на классе обыграла соперников из Исландии. Эта победа фактически обеспечила себе выход в плей-офф преквалификации.

Исландия – Украина 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16)

Сборная Украины по баскетболу продолжает выступления в предварительном раунде квалификации на Олимпийские игры, пишет 24 канал. Команда Виталия Степановского попала в квартет с Турцией, Исландией и Болгарией.

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Наша команда стартовала с победы над последними, хоть и в овертайме. Теперь же "сине-желтые" смогли развить свой успех в поединке с исландцами.

Первая четверть прошла при равной игре, скандинавы даже ушли на перерыв при преимуществе в одно очко. Впрочем, во втором и третьем периоде украинцы создали серьезный гандикап и подходили к последней четверти с +16 по очкам.

В последнем периоде скандинавам удалось сократить отрыв, но победа все равно осталась за подопечными Степановского. Лучшим игроком матча стал Александр Ковляр, заработавший 23 балла.

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Победа выводит Украину на первое место и в случае победы Турции над болгарами наша команда гарантирует себе место в плей-офф. В полуфинал квалификации попадут две лучшие команды квартета. Там в "финале четырех" и определится обладатель одной путевки в квалификационный турнир.