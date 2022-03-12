Украина обновила рекорд на Паралимпиаде-2022 по количеству золотых наград

Сборная Украины досрочно обновила рекорд по количеству золотых медалей, полученных на Паралимпийских играх. В Пекине украинцы получили 10 наград самого высокого качества.

Невероятное достижение наших параатлетов

Раньше наибольшим количеством наград для Украины было 7 золотых наград. Однако в Пекине украинцы завоевали сразу 10 медалей высшего качества, сообщает 24 канал.

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Также наша сборная повторила рекорд по общему количеству медалей, полученных на одной Паралимпиаде.

Украинские паралимпийцы выиграли 28 наград. Раньше рекордом было 25 медалей, на Паралимпиадах в 2006 и 2014 годах.

Абсолютным лидером по количеству медалей для Украины является Оксана Шишкова, которая получила пять наград (три – золотые) и возглавляет зачет мультимедалисток на Паралимпиаде-2022.

Украинцы еще могут восстановить рекорд по общему количеству наград на Паралимпиаде. Наших спортсменов еще ожидают соревнования в лыжной гонке.

Выступления Украины на Зимних Паралимпиадах