Неймовірне досягнення наших параатлетів
Раніше найбільшою кількістю нагород для України було 7 золотих нагород. Однак у Пекіні українці вибороли відразу 10 медалей найвищого ґатунку, повідомляє 24 канал.
Читайте також Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону
Також наша збірна оновила рекорд за загальною кількістю медалей, здобутих на одній Паралімпіаді.
Українські паралімпійці виграли 28 нагород. Раніше рекордом було 25 медалей, на Паралімпіадах у 2006 та 2014 роках.
Абсолютною лідеркою за кількістю медалей для України є Оксана Шишкова, яка здобула п’ять нагород (три – золоті) і очолює залік мультимедалісток на Паралімпіаді-2022.
Українці ще можуть одновити рекорд за загальною кількістю нагород на Паралімпіаді. На наших спортсменів ще очікують змагання у лижних перегонах.
Виступи України на Зимових Паралімпіадах
- 1998 рік: 3+2+4
- 2002: 0+6+6
- 2006: 7+9+9
- 2010: 5+8+6
- 2014: 5+9+11
- 2018: 7+7+8