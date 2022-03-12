Неймовірне досягнення наших параатлетів

Раніше найбільшою кількістю нагород для України було 7 золотих нагород. Однак у Пекіні українці вибороли відразу 10 медалей найвищого ґатунку, повідомляє 24 канал.

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Також наша збірна оновила рекорд за загальною кількістю медалей, здобутих на одній Паралімпіаді.

Українські паралімпійці виграли 28 нагород. Раніше рекордом було 25 медалей, на Паралімпіадах у 2006 та 2014 роках.

Абсолютною лідеркою за кількістю медалей для України є Оксана Шишкова, яка здобула п’ять нагород (три – золоті) і очолює залік мультимедалісток на Паралімпіаді-2022.

Українці ще можуть одновити рекорд за загальною кількістю нагород на Паралімпіаді. На наших спортсменів ще очікують змагання у лижних перегонах.

Виступи України на Зимових Паралімпіадах