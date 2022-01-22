Третья победа Долля в карьере

В гонку с массовым стартом пробился Дмитрий Пидручный, однако на старт украинец не вышел. Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что решил дать отдых биатлонисту.

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Дмитрий мог стартовать на 23-й позиции, он отбирался в масс-старт по первой квоте. Потому что некоторые спортсмены-лидеры пропускают этап в Антхольце.

В масс-старте о себе заявил норвежец Йоганес Бё. Уже после второй стрельбы он завоевал лидерство. Несмотря на штрафные круги, биатлонисту не удалось оторваться от своих оппонентов.

Норвежца преследовал немец Бенедикт Долль. От становления между спортсменами было около десяти секунд.

Интересная развязка гонки

Казалось бы, норвежца можно поздравлять с победой. Йоганес уверенно и быстро закрывал мишени на последней стрельбе. Но последний выстрел был в "молоко".

Немец закрыл все мишени и стал лидером на дистанции. Бё-младший отставал от Долля на 7 секунд.

На последнем круге не удалось увидеть контактную борьбу. Йоганес не удержал темпа немца, его отставание начало увеличиваться.

Сезон-2021/2022 начался для норвежца не лучшим образом. Кроме этой медали в его активе две награды в спринтерских гонках. "Золото" в спринте на этапе в Анси и "бронза" в Эстерсунде.

На третьем месте финишировал еще один норвежец Стурл Легрейд. Для него это третий подиум в масс-стартах.

Результаты мужского масс-старта в Антхольце

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+1+0) 37:14.9

2. Йоганнес Бё (Норвегия, 1+0+1+1) +31.3

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+2+0+1)+1:28.8

Обратите внимание! В воскресенье, 23 января состоится мужская эстафета. Начало гонки в 13:15.