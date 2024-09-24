Украина в драматическом матче победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу

Во вторник, 24 сентября, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу между сборными Украины и Нидерландов. Победитель поединка получил путевку в следующий раунд футзального Мундиаля.

Украина – Нидерланды 3:1

Гол: Зварич, 6, Мельник, 31, 40 – Бузамбу, 29

Подопечные Александра Косенко завершили групповой раунд на втором месте квартета С. "Сине-желтые" выполнили программу минимум и вышли в 1/8 финала, пишет 24 Канал.

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Результат матча Украина – Нидерланды

Первым соперником украинцев на стадии плей-офф стала хорошо знакомая сборная Нидерландов. С "оранжевыми" украинцы трижды встречались за последние 2,5 года: одна победа, ничья и поражение.

Перед матчем 1/8 финала подопечные Косенко считались фаворитами противостояния. Украинцы довольно быстро открыли счет. Зварич получил пас от Абакшина и точным ударом завершил стремительную комбинацию.

На 8-й минуте "сине-желтые" упустили прекрасную возможность удвоить преимущество. Микитюк пробил со штрафного, но мяч после рикошета попал в перекладину. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Украины.

Победный дубль Мельника

Вторая половина встречи началась с атак украинцев. Каркас ворот спас Нидерланды после удара Корсуна, а Чернявский не воспользовался выходом один на один.

Соперник тоже не терял времени. На 29-й минуте встречи Саид Бузамбу оказался сам перед голкипером украинцев Суховым и восстановил паритет.

Через две минуты "сине-желтые" организовали быструю контратаку, которую завершил Мельник. Шаткое преимущество сохранилось до почти финального свистка. На 40-й минуте Мельник поставил победную точку в матче.

В итоге поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Украины. Команда Косенко вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Испания – Венесуэла.

Напомним, что наивысшим достижением сборной Украины по футзалу остается четвертое место добытое на Мундиале в Испании в 1996 году.