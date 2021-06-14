Сильнее Австрии и Северной Македонии: нидерландские СМИ хвалят Украину

Украина в стартовом поединке на Евро-2020 в пока самом драматичном матче турнира уступила сборной Нидерландов со счетом 2:3. Нидерландские СМИ радуются этой победе, но через призму похвалы и сине-желтых – отмечают, что их сборная провела хороший матч против довольно сильного соперника.

Гений Дюмфрис

Авторитетное издание Voetbalzone прежде всего хвалит главного героя сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса. Лотераль действительно провел очень хорошую игру, за что уже получил награду от УЕФА.

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Украина начала смело, впрочем Нидерланды быстро перехватили инициативу. Более того, "оранжевым" удалось попасть в историю с семью ударами в стартовые 10 минут – это лучший показатель чемпионатов Европы с 1980 года,

– отмечает издание.

Журналисты также справделиво отметили, что добавила проблем сборной Украины, а Нидерландам наоборот упростила работу, довольно ранняя вынужденная замена Александра Зубкова.



Дюмфрис стал героем "Оранье" против Украины / Скриншот Voetbalzone

Украина сильнее Австрии и Северной Македонии

Еще одно нидерландское издание NU уверено, что их национальная сборная против Украины сыграла лучшую свою игру при Франке Де Буре. Тренер возглавил команду почти год назад – в сентябре 2020 года.

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Далее на турнире Нидерланды ждут Австрия и Северная Македония, которые являются несколько слабее, чем Украина. Поэтому ожидаемо, что они засядут очень глубоко и вопрос в том, как "Оранье" с этим справится,

– отметило издание.



Дюмфрис об игре с Украиной: самая красивая дуэль в карьере / Скришот NU

Захватывающий матч сильных команд

Как и другие нидерландские издания, свой анализ NOS начало с огромных комплиментов для Дензела Дюмфриса. В составе сборной Украины нидерландские журналисты отметили сразу 4 опасных, по их мнению, игроков:

Андрей Ярмоленко,

Александр Зинченко,

Руслан Малиновский,

Георгий Бущан.

В привлекательном матче чемпионата Европы на арене Йохана Кройффа Нидерланды одержали победу против Украины на последних минутах благодаря Дензелу Дюмфрису,

– пишет издание.



Герой Дюмфрис в захватывающем матче против Украины на Евро-2020 / Скриншот NOS