Украина не забила пенальти за 72 секунды до конца полуфинала Евро-2022 против России

Сборная Украины прервала победное шествие на Евро-2022 по футзалу. Роковым соперником для "сине-желтых" стала Россия.

Футбольная фортуна была не на стороне Украины

Полуфинал Украина – Россия был самым эмоциональным поединком Евро-2022 по футзалу. К сожалению, "сине-желтые" не смогли пробиться в финал турнира, хотя имели отличный случай в конце матча, сообщает 24 канал.

Больше о матче Украина досадно проиграла России и будет сражаться за 3 место Евро-2022 по футзалу

За 72 секунды до окончания матча при счете 2:3 в пользу России Афанасьев сфолил в собственной штрафной. Судья без колебаний указал на пенальти.

Пробивать взялся капитан сборной Украины Петр Шотурма, но удар по центру ворот потянул российский голкипер, который эффектно парировал ногами пенальти. Лидеру "сине-желтых" не удалось увеличить свое голевое наследие и не позволить России завершить матч в основное время.

Как ни старались украинцы, но забить им в последние секунды так и не удалось. Россия проходит в финал Евро-2022. Украина будет соревноваться за третье место.

Соперник украинской сборной определится в полуфинале Португалия – Испания, который начнется 4 февраля в 21.00.