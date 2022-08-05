Украина не подписала заявление об отстранении России и Беларуси от международных организаций

35 стран подписали заявление с требованием отстранить россию и беларусь от международных организаций. Однако подпись Украины отсутствует.

Какие страны подписали заявление

Министр спорта Польши Камиль Бортничук опубликовал список стран, выступивших с призывом отстранить россиян и белорусов от международных спортивных организаций.

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Мы требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, устранения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, а также приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России.

– заявил он.

Совместную декларацию о дальнейших санкциях в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия. В списке подписантов не было Болгарии, Венгрии и Швейцарии.

Отметим, что подпись Украины отсутствует.

В случае, если национальные и международные спортивные организации и другие организаторы спортивных мероприятий решат разрешить связанным со спортом лицам из россии и беларуси принимать участие в спортивных мероприятиях:

должно быть ясно, что эти люди не представляют русское или белорусское государство;

запретить использование государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии;

необходимо принять соответствующие меры, чтобы гарантировать, что любые публичные заявления или символы, демонстрируемые на спортивных мероприятиях – всеми привлеченными игроками, официальными лицами и администраторами.

Напомним, что ранее украинские спортсмены неоднократно высказывались в адрес главы НОК Сергея Бубко. В частности, о его "неоднозначной позиции" заявляли: Ольга Саладуха, Жан Беленюк и Владислав Гераскевич.