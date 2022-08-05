Украина не подписала заявление об отстранении России и Беларуси от международных организаций
Источник:Министерство спорта Польши
35 стран подписали заявление с требованием отстранить россию и беларусь от международных организаций. Однако подпись Украины отсутствует.
Какие страны подписали заявление
Министр спорта Польши Камиль Бортничук опубликовал список стран, выступивших с призывом отстранить россиян и белорусов от международных спортивных организаций.
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Мы требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, устранения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, а также приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России.
– заявил он.
Совместную декларацию о дальнейших санкциях в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия. В списке подписантов не было Болгарии, Венгрии и Швейцарии.
Отметим, что подпись Украины отсутствует.
В случае, если национальные и международные спортивные организации и другие организаторы спортивных мероприятий решат разрешить связанным со спортом лицам из россии и беларуси принимать участие в спортивных мероприятиях:
- должно быть ясно, что эти люди не представляют русское или белорусское государство;
- запретить использование государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии;
- необходимо принять соответствующие меры, чтобы гарантировать, что любые публичные заявления или символы, демонстрируемые на спортивных мероприятиях – всеми привлеченными игроками, официальными лицами и администраторами.
Напомним, что ранее украинские спортсмены неоднократно высказывались в адрес главы НОК Сергея Бубко. В частности, о его "неоднозначной позиции" заявляли: Ольга Саладуха, Жан Беленюк и Владислав Гераскевич.